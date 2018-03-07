Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rizeden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere bin atkı gönderildi

Rize’nin Çayeli ilçesinden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere bin adet atkı gönderildi.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çayeli Ahmet Hamdi Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve Çayeli Belediyesi tarafından organize edilen projede, Afrin’de yürütülen, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere, ilçede bulanan okullardaki öğrencilerin velileri tarafından bin adet atkı örüldü. Örülen atkılar bugün paketlenerek sınır hattına en yakın olan karakola gönderildi.

Projeyi yöneten Okul Aile Birliği Başkanı Nakiye Cerah, kampanyaya katılan ve kendilerine destek çıkan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Özgür Suriye Ordusu, Lazkiye´de rejim mevzilerini vurdu

Özgür Suriye Ordusu, Lazkiye´de rejim mevzilerini vurdu

Yollardan sıra dışı manzaralar

Yollardan sıra dışı manzaralar

ABD arşivinden çıkanlar Osmanlı ülkesi

ABD arşivinden çıkanlar Osmanlı ülkesi

Elon Musk bir rekora daha imza attı

Elon Musk bir rekora daha imza attı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA