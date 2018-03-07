Rizeden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere bin atkı gönderildi
Rize’nin Çayeli ilçesinden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere bin adet atkı gönderildi.
- İHA
Çayeli Ahmet Hamdi Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve Çayeli Belediyesi tarafından organize edilen projede, Afrin’de yürütülen, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere, ilçede bulanan okullardaki öğrencilerin velileri tarafından bin adet atkı örüldü. Örülen atkılar bugün paketlenerek sınır hattına en yakın olan karakola gönderildi.
Projeyi yöneten Okul Aile Birliği Başkanı Nakiye Cerah, kampanyaya katılan ve kendilerine destek çıkan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
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