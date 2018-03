FETÖ'nün dünya çapındaki faaliyetlerini araştıran Robert Amsterdam: FETÖ hem terör örgütü hem mafya

FETÖ'nün dünya çapındaki faaliyetlerini Türkiye adına araştıran hukuk şirketi Amsterdam&Partners'ın ortağı Robert Amsterdam tarafından "Empire of Deceit: An Investigation of the Gülen Charter School Network" adıyla yayımlanan kitabın Türkçesi Turkuvaz Kitapçılık tarafından "Aldatma İmparatorluğu: Gülen'in ABD'deki Okul Şebekesi" ismiyle piyasaya sunuldu.



Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün yasadışı işlerini ortaya koyan kitabın tanıtım toplantısı dün Çırağan Sarayı'nda avukat Robert Amsterdam tarafından yapıldı. ABD'li yetkilileri, kitapta sunulan kayıtları aktif olarak araştırmaya çağıran Amsterdam, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Bu kitap, Gülen hareketinin ne kadar yolsuz, hırsız ve aldatıcı olduğuyla ilgili hiçbir şüphe bırakmıyor. Örgüt yapısı itibarıyla siyasi değil. Gülen de bir siyasetçi değil, zaten hesap vermiyor, seçilmiş bir insan değil. Şeffaf olmayan bir grup lideri. İnanılmaz tehlikeli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu, durdurulması gereken uluslararası bir suç örgütüdür, operatörlerinin de mutlaka kanun karşısına çıkarılması gerekir.



FETÖ bir mafya örgütü. Mafyaya karşı çalışacaksınız bunun tek yolu, aşağıdan yukarı çıkarak ifşa etmektir. ABD'de Gülen'e 'terör örgütü' demek sizi hiçbir yere götürmez. ABD'de birine 'terör örgütü' derseniz, bunu siyasi konu haline getirirsiniz. Ben de terör örgütü olduğuna inanıyorum. Ancak ABD'de terör örgütü diyerek cezai işlem olması ve suçlu bulunması çok zor. Gülen'in Türkiye'ye ve ABD'ye yönelik teşkil ettiği tehdit o kadar büyük ki hem kamu gözünde hem de siyasi cephede ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğu ifşa edilmeli. Elebaşı Gülen, hem Türk hem de Amerikan siyasi partileri için kurumsal bir tehdit.



Son derece merkeziyetçi, yolsuz, ABD içinde çok büyük bir para aklama, siyasi adaylara taşıma ve bu insanların dokunulmazlık kazanmasını sağlamak için yapılmış bir organizasyon. Gülen çok ciddi bir güvenlik sorunudur. Bunu öyle gizli şekilde yapıyor ki çalışma yöntemini, fonksiyonunu ispatlamak çok zor.



Ne zaman önemli bir düzenleyici karşısına çıksa o kişiyi kendi operasyonuna dahil ediyor. Bunu da kamu sektöründe aldıkları maaşın birkaç katını vererek yapıyor. FETÖ kendini meşrulaştırmak için ciddi çalışma gösteriyor. ABD'de bir şekilde bir eyalete girmek istiyorsa kültür derneklerinin yanı sıra siyasetçilere ödüller, madalyalar veriyor. Siyasetçiler de bu şebeke okullarının kurulmasına destek oluyor."



AVUKATLAR ARAŞTIRMACILAR VE EĞİTİMCİLER DERLEDİ



Kitapta, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarında dönen usulsüzlükler objektif deliller ve görgü tanıklarının ifadeleriyle gün yüzüne çıkarılıyor. 664 sayfalık kitap, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı ABD'deki okul şebekesinin yönetimi üzerine yapılmış geniş bir kamu kayıtları araştırması, incelemesi ve analizi. Kitaptaki tüm bilgiler Amerikalı avukatlar, araştırmacılar ve eğitimcilerden kurulu bir ekip tarafından derlenip, değerlendirilerek raporlandı.



Kitapta, FETÖ'nün iş dünyasının çıkarları ve kültürel dernekler arasındaki ortaklıklarla oluşturduğu dolandırıcılık modeli deşifre edilirken, sınav ve akademik verilerin nasıl çarpıtıldığı ortaya konuluyor. Eğitim gayrimenkul ve STK'lardaki FETÖ'cülerin yer aldığı, birbirine bağlı işletmelerden oluşan ağ gözler önüne seriliyor.



