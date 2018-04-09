Rockefeller ailesinden kripto para hamlesi

Venture (yatırım, girişim) ve Rockefeller kelimelerinin birleşiminden oluşan Venrock isimli firma 1969’dan bu yana Kaliforniya’da faaliyet gösteren bir yatırım firması. Ailenin bu şirketle odaklandığı konu ise teknoloji ve bilimle birlikte sunulan ardıl iş alanları. Venrock’ın yatırım yaptığı şirketler arasında Apple, Intel gibi devlerle birlikte onlarca Silikon Vadisi şirketi var. Dolayısıyla kripto para işine girilmesi oldukça mantıklı bir hamle gibi görünüyor.

Rockefeller ailesinin dünya ticaretinde şebekeleşmeyi ve tekelciği getirdiği yıllar geride kalsa da, bunun etkileri hala hissediliyor. Üstelik uzandıkları alanlar sadece ticaret ve küresel pazarlar değil, ABD’nin başkan yardımcılığını, senatörlüğünü ve parlemento üyeliğini yürüten aile üyeleri de var. Haliyle bu durum, beraberinde inanılmaz boyutlarda kalıcı bir serveti getiriyor. Rockefeller denince akla ilk gelen şey de dolar darphanesi oluyor.

Venrock’ın ortaklarından olan David Pakman, “Piyasada çok fazla kripto para tüccarı var. Kripto paralarla desteklenmiş çok fazla koruma yatırımı var. Aslında bize göre kripto paralar, biraz daha risk sermayesine benziyorlar.” açıklamasında bulundu. Pakman’ın bahsettiği Venrock tarafından yapılan söz konusu yatırım, kripto para şirketi olan Coinfund ile kurulan bir ortaklık.

Coinfund ise daha çok yeni çıkmak üzere olan kripto para birimleri için çalışmalar yürüten bir aracı şirket. ICO’lar adını verdiğimiz yeni kripto paraların yatırımcılara seslenmesi için, bazı dev şirketlerle ortaklık kurmaları gerekiyor. Pakman, Venrock’ın uzun vadede kripto para dünyasında teknolojinin dönüştürülmesi için çalışacağını söylüyor. Pakman’ın şu açıklaması, Venrock’ın neleri değiştireceğine dair tartışmalara neden olacak sözler içeriyor:

“Risk sermayesi bizzat kendisinin kapı bekçiliğini yapan endüstridir ve bu anlayışın geri çekildiğini görmek isterim. Küçük bir grup insanın, hangi projelerin (ICO’ları kastediyor) para kazandıracağına yönelik kararlar vermesi gerektiğine inanmıyorum”

(Webtekno)