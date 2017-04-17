Roketli saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
- İHA
Dün Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde teröristler tarafından askeri araca yönelik düzenlenen roketli saldırıda biri ağır 4 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari’ye getirilerek tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan bir uzman çavuşun yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
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