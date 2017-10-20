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ROKETSAN, Seoul ADEX Fuarına Katıldı

ROKETSAN, 17-22 Ekim tarihlerinde, Kore Cumhuriyeti’nde düzenlenen Seoul ADEX fuarına katılarak ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Firmanın standı, çeşitli ülkelerin delegasyonları tarafından da ziyaret edildi.

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Roketsan'dan yapilan açıklamada: Roketsan, 17-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Seul-Güney Kore’de gerçekleştirilen ADEX Fuarı’na katıldı. İkinci kez ADEX Fuarı’nda yerini alan Roketsan, çözüm odaklı ve ileri teknoloji ürün ve sistemlerini sergiledi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda çeşitli ülkelerin delegasyonları teknolojik gelişmeleri takip etmek üzere standımızı ziyaret etti.

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