ROKETSAN, Seoul ADEX Fuarına Katıldı

Roketsan'dan yapilan açıklamada: Roketsan, 17-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Seul-Güney Kore’de gerçekleştirilen ADEX Fuarı’na katıldı. İkinci kez ADEX Fuarı’nda yerini alan Roketsan, çözüm odaklı ve ileri teknoloji ürün ve sistemlerini sergiledi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda çeşitli ülkelerin delegasyonları teknolojik gelişmeleri takip etmek üzere standımızı ziyaret etti.