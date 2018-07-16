Rolls-Royce uçan 'hibrit' taksi geliştirecek

Son dönemde rotasını uçan araba çalışmalarına çeviren Airbus ve Uber gibi şirketler arasına yeni bir teknoloji devi daha katılıyor. İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce, İngiltere'de gerçekleşen bir havacılık fuarında uçan araba konseptini tanıttı. EVTOL(Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş) olarak isimlendirilen konsept ile şirket halihazırda geliştirme süreci devam eden kişisel hava araçlarına, yüksek menzilli bir alternatif sunacak.

Gaz türbini ve batarya sistemi

Rolls-Royce konseptinde elektrikli vurgusu yapmış olsa da EVTOL, tamamen elektrikle çalışan bir uçan taksi olmayacak. 6 pervaneye sahip olması planlanan araçta, M250 gaz türbini ile elektrik üretilecek. Gaz türbini teknolojisi ile 500 kW'lık güç üretilirken araçta yer alacak bataryalarla da bu güç depolanabilecek. Öte yandan bu bataryaların şarj edilmesiyle de uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Bu haliyle EVTOL, halihazırda geliştirilen ve büyük bir kısmı tamamen elektrikli olan kişisel hava araçlarının aksine hibrit sistemi tercih etmiş olacak.

Rolls-Royce en çevre dostu yaklaşım olmasa da hibrit yapının tamamen elektrikli motor yapısına kıyasla birkaç önemli avantajı olduğunu belirtiyor. Bu avantajlardan ilki menzil kısmında kendini gösteriyor. Saatte 400 kilometre hıza ulaşabilecek olan EVTOL, 800 kilometrelik uçuş menzili sunacak. Böylece EVTOL sadece şehir içi ulaşımında değil şehirler arası taşımacılıkta da boy gösterecek. Diğer avantaj ise iki uçuş arasındaki bekleme süresinin kısalığı. Bataryası şarj edildiğinde uçuşa hazır hale gelen EVTOL, ihtiyaç halinde gaz türbininde kullanılmak üzere yakıt alıp yola çıkabilecek. Bu da şarj için gereken bekleme süresini ortadan kaldırıyor.

Yakıtla çalıştığı için mevcut havalimanları ve pistleri kullanabileceği belirtilen EVTOL'un, hibrit yapısı sayesinde çok daha kısa sürede üretilebileceği düşünülüyor. 4-5 yolcu kapasitesine sahip olan EVTOL'un ilk uçuşunu 2020 yılında yapması planlanıyor ancak bu tarih değişiklik gösterebilir zira Rolls-Royce EVTOL'u tek başına geliştirip üretmek yerine iş ortaklarının da bu projeye destek sağlamasını istiyor.

(Donanım Haber)