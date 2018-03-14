Roma döneminde yazılan 10 İncil'i satmak isterken yakalandı Şanlıurfa'da jandama tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Roma döneminde yazılan 10 İncil ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.