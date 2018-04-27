Romanya'da İsrail krizi

Romanya yasalarına göre nerede büyükelçilik açılacağı konusunda son söz yetkisi cumhurbaşkanında. Ancak Başbakan Viorica Dancila'nın Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'e danışmadan hükümetiyle gizli toplantılar yaparak büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldığı ortaya çıktı. Üstüne üstlük Dancila, Iohannis'e bildirmeden İsrail'e ziyaret de düzenledi.

'ANAYASAYA UYMA SÖZÜNÜ ÇİĞNEDİ'

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Iohannis, "Başbakan Dancila göreve geldiğinde anayasaya uyacağına, ülkesinin değerlerini kendi değerleri üzerinde tutacağına yemin etmişti. Fakat görüyorum ki partisinin istekleri, ülkesinin çıkarlarından daha önemli. Ben de kendisine verdiğim güveni geri çekiyorum ve kendisinin istifa etmesini istiyorum" dedi.

Iohannis, Romanya'nın İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımanın başta BM kararları olmak üzere uluslararası hukukun ihlali olacağı uyarısında da bulundu.

'GÖREVDEN ALMA YETKİSİ PARLAMENTODA'

Ancak Dancila İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun teşekkürlerine mazhar olurken kaolisyon hükümetinden de ''Başbakan ve hükümeti güvensizlik oylamasıyla görevden alma yetkisi sadece parlamentoya aittir. cumhurbaşkanı böyle bir emir veremez'' açıklaması geldi.