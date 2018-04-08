ROTEK Roboteam Robot Yarışları sona erdi

- Erzincan Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübünce organize edilen "ROTEK Roboteam Robot Yarışları" tamamlandı

EÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan ve çocuk ve gençlerde teknoloji bilincinin oluşması amacıyla düzenlenen etkinlikte 300 robot yarıştı.

Üniversitenin ev sahipliğinde 7 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ikinci günde yapılan yarışları izleyerek, jürinin puanına göre üreticilerine ödül verilecek robotların yer aldığı stantları inceledi.

Erzincan Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Kullanım Kulübü Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Önder Yıldırım, Türkiye'nin birçok yerinden gelen misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Her kategoride tam, yarım ve çeyrek altın ödülleri olduğunu belirten Yıldırım, "İki gün süresince yarışmacılarımız sıkı bir şekilde mücadele etti. Çizgi İzleyen, Mini Sumo, Labirent Çözen ve Serbest Kategorisi ile Arazi kategorilerinde yarışlarımız bugün de devam etti. İlimize gelen yarışmacıları burada en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Bizlere destek veren başta Erzincan Valimiz Ali Arslantaş ve rektörümüz ile katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada birinciliği kazanan robot adları ve kategorileri şöyle:

"ÇORUH69 (Çizgi İzleyen), ORET (Tasarla Yap), ROHENTİM2 (Mini Sumo), ROBOWOLF1 (Labirent Çözen) , KILIÇ29 (Drone), KARTAL24 (Arazi), LEGOBAŞ (Serbest Katagori)."