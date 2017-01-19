RTÜK Başkanı Yerlikaya: Medya silah olarak kullanılmamalıdır

Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 8. Gelecekte İletişim Çalıştayı kapsamında düzenlenen "Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu"nda, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek iletişim fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin RTÜK öncülüğünde birlikte hareket edebilmeleri ve Türkiye'nin deneyimlerinin paylaşılması amacıyla 2009 yılından bu yana Gelecekle İletişim Çalıştayları yapıldığını hatırlattı.

Diğer ülkelerden gelen genç iletişimcilerin Türkiye'nin birer gönüllü temsilcisi olduklarını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti: "Çalışmaların sürekliliği açısından da iletişim fakülteleri ile işbirliğini artırarak sürdürmeyi düşünmekteyiz. Çalıştayda Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu'nun gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Sempozyumda, 'Bir Başkent Eski de Olsa Başkenttir' teması ele alınacaktır. Bu sempozyum ile 2017 yılında gerçekleştireceğimiz 9. Gelecekle İletişim Çalıştayı öncesi hazırlık yapılması, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon eğitimi alan öğrencilere ilmi makale yazma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır."

- "Lügatimizden düşmanlıkları çıkaralım"

Yerlikaya, gençlerden etik değerlere saygılı, sorunlu değil sorumlu iletişimci olmalarını istedi.

"Lügatimizden düşmanlıkları ve korkuları çıkaralım." diyen Yerlikaya, şunları söyledi: "Kavramlara dikkat edelim. Nasıl ki Hristiyanofobi yoksa Musevifobi yoksa İslamofobi de olamaz. İslamofobi kavramı Avrupa'da oluşturulmuş bir kavramdır. Bununla İslam düşmanlığı yapılmak istenmektedir. İslam kardeşliğini yok etmek suretiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktadırlar. Tarihte gösterdiğimiz feraseti burada göstererek oyun kuranların oyununa gelmemeliyiz. Bir de İslam terörle bağlantılı hale getirilerek aramızda fitne oluşturulmaya çalışılmaktadır."

- "Medya silah olarak kullanılmamalıdır"

Terörün din, dil ve ırkı olmadığına, İslam'ın bütün bunları lanetlediğine işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "Medyada sorumluluk taşıyanlar doğruları söylemeli, tarafsız olmalıdır. Medya silah olarak kullanılmamalıdır. Medyayı silah olarak kullanacakların unutmamaları gereken husus, o silahın bir gün kendilerine dönebileceğidir. Medyamızın terör olayları konusunda taraf olması gerekirse milletinden yana taraf olmalıdır. Terör olayları konusunda çok hassas olunmalı, terörün amacına hizmet edecek hiçbir yayına katkıda bulunmamalıdır. Terörün amacının sesini büyük kitlelere duyurmak ve gündem oluşturmak olduğu unutulmamalıdır. Medya, zaman zaman terörün aleyhinde konuşurken bile onun reklamını yaptığının farkında olmalı, asla terörün sesini duyurmamalı ve terörün gündem oluşturması amacına hizmet etmemelidirler."

Sempozyuma, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmek Kalender, akademisyenler ve İletişim Fakültesinin çoğu yabancı uyruklu öğrencileri katıldı.

Dört gün sürecek sempozyumda İletişim Fakültesi öğrencilerinin bildirileri dinlenecek.