RTÜK üyesi Şahin: Zararlı içeriklerden küçükleri korumak için ortak düzenleme yapılmalı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Ebubekir Şahin, Avrupa Birliği (AB)ve aday ülkelerin Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerinin katılımıyla, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında gerçekleştirilen "8'inci Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Avrupa Düzenleyici Otoriteler Grubu (ERGA) Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

ERGA toplantısının, çeşitli ülkelerde düzenleyici kurumların deneyimlerini paylaştıkları önemli bir platform olduğunu belirten Ebubekir Şahin, "Görsel ve işitsel medya sektörü, teknolojideki hızlı gelişim nedeniyle diğer alanlara nazaran çok hızlı değişim gösteriyor." diye konuştu.

Şahin, bu dönüşüme uyum sağlamak için yasal mevzuatların ve üst kurulların denetim kabiliyetlerinin de aynı biçimde hızla yeniden şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın ilgili kurumlarıyla yapılan toplantıda, söz konusu sürecin ne şekilde ele alınması gerektiğini tartıştıklarını belirten Ebubekir Şahin, "Günümüzde görsel medyada çocuklar zararlı içeriklere daha fazla maruz kalabiliyor. Yeni teknolojik araçlar, ebeveyn kontrolünün azalmasına neden olabiliyor. Bu alanda ortak düzenlemeler yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, görsel yayıncılıkta içeriğin ülkeler arasında sınır tanımadan yayıldığını aktararak, "Mevcut uluslararası ortak düzenlemelerin geliştirilmesi ve yeni teknolojilere uygun hale getirilmesi gerekiyor. Zararlı içeriklerden özellikle küçüklerin korunması için ülkeler arası iş birliğinin artırılması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebubekir Şahin, gelecekte internet medyasındaki içeriklerde, şiddetin önlenmesi, kin ve nefret söylemlerinin engellenmesi ile genel ahlaka aykırı yayınlar için denetimin nasıl yapılacağı konularının tartışıldığını dile getirdi.

Toplantı kapsamında Avrupa'nın ilgili düzenleyici kurul temsilcileri, yeni gelişen teknolojiler, vatandaşların izleme alışkanlıklarının değişimi ve geleneksel televizyon içeriğinin değişimi gibi konuları ele aldı.

Toplantıda, Şahin'in yanı sıra RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi'nden Nihat Çaylak da yer aldı.