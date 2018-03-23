Ruhsatsız silahla valilik binasına girmek istedi
Çorum'da valilik ek binasına silahla girmeye çalışan kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çorum Valiliği ek binasına gelen Fazıl Ç. (36), giriş kapısındaki x-ray cihazını fark edince geri dönmek istedi.
Polisin hareketlerinden şüphelendiği Fazıl Ç'nin üzerinde yapılan aramada, seri numarası silinmiş tabanca bulundu.
Polise Tapu Müdürlüğüne gitmek için binaya geldiğini söyleyen zanlı gözaltına alındı.
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