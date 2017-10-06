Rum istihbaratıyla işbirliği yapan FETÖ'cü yüzbaşı Kadir Karaman çıktı

Haziran ayında Gölcük’ten Mersin’deki Güney Deniz Saha Komutanlığı’na tayini çıkan deniz yüzbaşı Kadir Karaman’ın, FETÖ’nün kripto subaylarından biri olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Karaman, bir süre önce İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında aranan örgütün ‘mahrem imamı’yla ankesörlü telefonla görüştü. Bu görüşmede kimliği belirlenen Karaman için gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine yüzbaşı Karaman, Sanchez isimli yelkenli yatıyla pazar günü Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kaçtı.

RUM İSTİHBARATI ‘İŞBİRLİĞİNDEN’ MEMNUN

Hürriyet'in haberine göre: Karaman, Larnaka’da Rum istihbaratına verdiği ifadede, “FETÖ soruşturmasına adımı koymuşlar. 29 Eylül’de İzmir’deki evime polis baskın düzenledi. Haber alır almaz ben de teknemle Mersin’den kaçtım” dedi. Rum medyası, Türk subayın ‘işbirliğinden’ dolayı istihbaratın çok memnun kaldığını da yazdı.

Kathimerini ve Filelefheros gazeteleri, Türk subayın Larnaka limanına pasaportu olmadan girdiğini ve büyük olasılıkla siyasi sığınma hakkı tanınacağını ileri sürdü. Rum medyası ilk kez bir Türk subayın Rum kesiminden siyasi sığınma hakkı istediğine de dikkat çekti ve “Biz bu olayı gizli tutmalıydık, acemilik yaptık” yorumunda bulundu.

Kaçtıktan sonra sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve bilgileri silen Karaman’ın birçok kez Avrupa ülkelerine seyahat ettiği belirtiliyor. Karaman’ın özellikle Avrupa Parlamentosu’na eğitim için giden Polonya ve eski doğu bloku ülkesi öğrenci ve akademisyenlerle yakın ilişkisi bulunuyor.

Rum medyası, Karaman’ın, 31 metre uzunluğunda Sanchez adlı lüks bir yelkenliyle geldiğini yazmıştı. Karaman’ı askerlik döneminden tanıyanlar ise “Yelkenli 31 metre değil olsa olsa 31 feet uzunluğundadır. 31 feet yaklaşık 10 metre ediyor” dedi.

İKİ FETÖ’CÜ ATİNA’DAN GELİP GÖRÜŞTÜ

KADİR Karaman, Larnaka yat limanında Rum istihbaratının koruması altında. Rum polisi, yat limanına girişleri sıkı şekilde kontrol altında tutuyor. Rum istihbaratının, “Sizi gizli eve alalım” teklifini reddeden Karaman, kendi isteğiyle limanda teknesinde geceliyor. Rum kaynaklar, Türk subayın gelmesinin hemen ertesi günü, FETÖ’cü iki Türk’ün Atina’dan Larnaka’ya geldiği ve Karaman’ın onayıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisini de verdi.