Rumlara sığınan FETÖ'cü subay İzmir’deki operasyonda aranıyormuş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf, 19'su meslekten ihraç edilen asker hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 45 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı verilenler arasında, 2 albay, 1 yarbay, 6 binbaşı, 4 kıdemli yüzbaşı, 16 üsteğmen, 32 teğmen, 51 astsubay, 2 uzman çavuş ve 3 askeri öğrencinin bulunduğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli 45 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 100 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmaları devam eden şüphelilerle FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfından sözde abilerinin ilgilendiği, bunların TSK içerisindeki mensuplarını gizliliğe riayet ederek ankesörlü telefonlarından aradıkları da tespit edildi.

2010 ve 15 Temmuz 2016 arasında İzmir'de görev yapan TSK mensuplarından sözde mahrem abiler tarafından aranan, terör örgütü toplantılarına çağrılan ve talimat verilen 268 askeri personel olduğu, bunların birçoğunun darbe girişimi sonrasında yakalanarak tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

ARANAN YÜZBAŞI RUM KESİMİNE SIĞINMIŞ

Hakkında gözaltı kararı bulunan, önceki operasyonlarda bazı sanık ve tanık ifadelerinde adı geçen, kripto olarak adlandırılan FETÖ’cülerle bağlantısı ve irtibatı olduğu ididaları olan Denizci Yüzbaşı Kadir Karaman, 29 Eylül günü evine yapılan operasyonda bulunamadı. Bir gemide görev yaptığı öğrenilen ve kısa süre önce Gölcük’ten Mersin’e tayini çıkan Karaman’ın, eşiyle birlikte lüks bir tekne ile Kıbrıs’a tatile gittiği, operasyon gerçekleştirilmeden önce Kıbrıs Rum kesimine geçtiği, operasyon kapsamında evinde arama yapıldığını ve hakkında gözaltı kararı bulunduğunu duyunca da Rum kesiminden sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Rum yönetimine ‘işbirliği’ teklif eden ve siyasi sığınma talebinde bulunan Kıdemli Yüzbaşı Karaman’ın eşi E.S.K’nin de bir devlet kurumunda memur olduğu ileri sürüldü.

Karaman’ın, Sanches adlı 31 metrelik lüks yelkenliyle Larnaka yat limanında polise giderek “Türkiye’de hakkımda gözaltı kararı bulunuyor. 29 Eylül’de evimde arama yapıldı. Aslında ben FETÖ’cü değilim ama FETÖ soruşturması kapsamında aranıyorum. Yakalarlarsa hapse atacaklar” diyerek siyasi sığınma istediği öğrenildi. Rum basınına yansıyan iddialara göre, Rum liman polisi durumu Dışişleri Bakanlığı ve Rum istihbaratına bildirdi. Olayı gizlilik içinde yürüten Rum istihbaratının, Türk subay ve eşini sorguya aldığı belirtildi.

Sığınma isteyen subayın eşiyle birlikte limandaki teknesinde kaldığı belirtilirken, Rum medyası, “Yetkililer, Türk subayın işbirliğinden çok memnun" diye yazdı. Siyasi sığınma talebiyle ilgili henüz bir karar alınmadığı da öğrenildi.