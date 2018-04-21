Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Ege Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. Marmara yönünden boğaza giren "868" borda numaralı "BSF Pytlivy" ve "870" borda numaralı "Smitlivy" isimle gemiler de Ege yönüne doğru seyir yaptı.
Gemilere, boğazdan geçişleri sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.
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