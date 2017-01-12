Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
- AA
Marmara Denizi yönünden gelerek boğaza giren "130" borda numaralı Ropucha sınıfı, 112 metre boyundaki "Korolev" isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Gemiye, sahil güvenlik ekipleri eşlik etti.
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