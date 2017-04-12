Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

<p> Marmara Denizi yönünden gelerek boğaza giren "156" borda numaralı, "Rapucha" sınıfı, 112 metrelik "Yamal" isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.</p> <p> Sahil Güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.</p>
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