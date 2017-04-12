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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Marmara Denizi yönünden gelerek boğaza giren "156" borda numaralı, "Rapucha" sınıfı, 112 metrelik "Yamal" isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Sahil Güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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