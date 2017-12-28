Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Marmara Denizi yönünden sabah saatlerinde boğaza giren 112 metre boyundaki, 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" isimli savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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