Rus basınından F-35 değerlendirmesi: Baskılara rağmen Erdoğan S-400 anlaşmasına sadık kalacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın, F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan bütçe yasasını onaylaması Rus basınında da geniş şekilde yer aldı.
Rus medyasında çıkan haberlerde Türkiye'ye F-35 teslimatının engellenmesine gerekçe olarak Papaz Brunson ve bazı Amerikan vatandaşlarının tutuklu olması ve Türkiye'nin S-400 alımı gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD'den gelen "vazgeçin" baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 alımı anlaşmasına sadık kalınacağını açıkladığı vurgusu yapıldı.
(Kokpitaero)
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