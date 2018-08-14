Rus basınından F-35 değerlendirmesi: Baskılara rağmen Erdoğan S-400 anlaşmasına sadık kalacak

Rus medyasında çıkan haberlerde Türkiye'ye F-35 teslimatının engellenmesine gerekçe olarak Papaz Brunson ve bazı Amerikan vatandaşlarının tutuklu olması ve Türkiye'nin S-400 alımı gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD'den gelen "vazgeçin" baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 alımı anlaşmasına sadık kalınacağını açıkladığı vurgusu yapıldı.

(Kokpitaero)