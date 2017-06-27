Rus Başkonoslos: Bu sezon Antalya'da 2,5-3 milyon Rus turist gelir

Akıcı Türkçe konuşan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, DHA'ya yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde gelinen son nokta ve Antalya özelinde turizm ve ticareti değerlendirdi. Kriz öncesi dönemde Antalya'nın her yıl 3 milyondan fazla Rus turisti ağırladığını aktaran Rogoza, en iyimser tahminlere göre bu sezon da Rusya'dan 2.5- 3 milyon misafir beklendiğini söyledi.

Başkonsolos Oleg Rogoza, geçen mayıs ayında gerçekleşen üst düzey Türk-Rus görüşmelerinin sonuçlarının tarafların enerjik bir şekilde siyasi, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğini düzeltme isteklerini doğruladığını vurguladı. İlişkilerin düzelmesiyle Antalya ile ilişkilerin de aktif biçimde canlandığını kaydeden Rogoza, "Kriz öncesi dönemde şehir her yıl 3 milyondan fazla Rus turisti ağırlıyordu. Üretilen tarım ürünlerinin üçte ikisini Rusya'ya ihraç ediyordu. Türk partnerlerimizle ortak amacımız karşılıklı kar temelinde çeşitli düzeylerde işbirliği sağlamaktır. Bunun için gerekli tüm koşullar mevcuttur" dedi.

Oleg Rogoza, "Sene başından itibaren Antalya'yı 1 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini dikkate alarak sene sonu sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gerçekten, Akdeniz'in turistik merkezlerine gelen Rus turist hacmi 14 kat arttı. Sadece mayıs ayında Antalya'yı ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısı 500 binin üzerine çıktı. Antalya'ya bir ay içerisinde, neredeyse bir seneden daha fazla turist geldi. Bu Türk şehrine duyulan yüksek talebi ve popülaritesini gösteriyor. En iyimser tahminlere göre bu sezon da Rusya'dan 2.5-3 milyon misafir bekleniyor."

'YATIRIM İÇİN EN CAZİP ÜÇ ŞEHİR ARASINDA'

Başkonsolos Rogoza, Antalya'nın Rusya ve Türkiye'nin ticari ekonomik işbirliğindeki rolüne ilişkin görüşlerini de şöyle aktardı:

"Şehrin potansiyeli turizm ve yüksek kaliteli tarım ürünleri ile sınırlı değil. Antalya kendinden emin bir şekilde yatırım için en cazip üç şehir arasında yer alıyor. Elimizdeki verilere göre, Antalya'nın turizm altyapısına yapılan Rus yatırımlar 2 milyar doların üzerinde. Son yıllarda Rus vatandaşları Türkiye'de yaklaşık 8000 gayrimenkul satın aldı. Bunların çoğu Antalya, Alanya ve Kemer'de. Rusya'nın varlığı sadece turizm endüstrisinde değil, aynı zamanda inşaat ve tekstil sanayi alanlarında uzmanlaşan kuruluşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Bizim sermayemiz 400 şirket bünyesinde bulunuyor. Karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerine geçilmesini öngören ilginç projeler üzerinde çalışılıyor. Bu inisiyatifte Denizbank önemli bir rol oynuyor. Rus şirketler, başarıyla gelişen özel endüstri alanlarının deneyimlerine büyük ilgi gösteriyor. Bu işbirliği alanları iki taraftan da büyük talep görüyor ve bu ikili ticaret hacminin artırılmasına büyük katkı sağlayacaktır."

'2019 KÜLTÜR VE TURİZM YILI OLACAK'

Başkonsolos Rogoza, Moskova'da gerçekleştirilen 'Türkiye Festivali'nden sonra Antalya'da da benzeri 'Rusya Festivali' yapılması düşüncesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Moskova'daki Türk Festivali hiç şüphesiz ki önemli bir olaydı. Hem düzenleniş şekli, hem de içeriği gereğince bu etkinlik Moskovalılar ve başkentin misafirlerinin dikkatini çekti. Bu etkinlik halklarımızın karşılıklı tarihler ve kültürlere duyduğu ilgiyi bir kez daha kanıtladı. Antalya'da sürekli olarak on binlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Karışık evliliklerin sayısı artıyor. Rus ve Türk ailelerde doğan çocukların sayısı gittikçe artıyor. Gelişmiş diasporanın karakteristik özelliği bu birliğin kendi içinde kapalı olmamasıdır. Bu birlik ve Türk toplumu arasında kültürel geleneklerin paylaşım süreci gerçekleşiyor. Biri Alanya'da olmak üzere Antalya'da Rus eğitimine sahip üç okul bulunuyor. Rus dili ve edebiyatının ilerlemesiyle aktif bir şekilde ilgilenen Rus kuruluşları mevcut. Düzenli olarak Türk partnerlerimizle Rus kültür festivalleri ve Zafer Bayramı ve Rusya Günü gibi bayram organizasyonları gerçekleşiyor. Bilindiği üzere 2019 yılı Rusya ve Türkiye'de karşılıklı kültür ve turizm yılları olacak. Bu geniş çaplı etkinliklere hazırlık çerçevesinde konsolosluğumuza Antalya'da Rus günlerinin düzenlenmesine ilişkin ilginç teklifler geliyor. Biz tabii ki bu tür inisiyatiflere olumlu yaklaşacağız. Zaten bu da halk diplomasisi ve toplum inisiyatifleri düzeyindeki işbirliğinin başarılı bir şekilde gelişmesinin sebebidir."

RUS VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİ

Antalya bölgesinde kendileri için öncelikli konunun tatile gelen Rus vatandaşlarının güvenliği olduğunu vurgulayan Başkonsolos Rogaza, şunları söyledi:

"Bu amaçlar doğrultusunda konsolosluğumuz mevcut durumu değerlendirmemizi sağlayan yerel kolluk kuvvetleri ile temas içerisinde. Antalya yönetimi kendi eylemlerini kolluk kuvvetleri ve jandarma ile işbirliği içerisinde koordine ediyor, turistik yapıların ve kalabalık alanların güvenliğinin artırılmasına büyük önem veriyor. Bu eylemlerin ne kadar etkili olduğunu zaman gösterecektir. konsolosluğun deneyimlerine göre, Rus turistlerin çoğunluğu Türkiye'den evlerine olumlu düşüncelerle ayrılıyor. Fakat biz tabii ki kendi vatandaşlarımızı dikkatli olmaları, yurtdışındaki kurallara uymaları, geldikleri ülkelerin yasalarına, gelenek ve göreneklerine saygı duymaları konusunda uyarıyoruz. Maalesef tatilde istenmeyen olaylar, trafik kazaları ve kural ihlalleri olabiliyor. Konsolosluğumuz bu olaylar dışında da pasaportlarını ve diğer belgelerini kaybeden, hastalık sonucunda hastaneye kaldırılan vatandaşlara destek sağlıyor."