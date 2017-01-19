Andrey Karlov suikastinde 6 polise tutuklama talebi
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesi olayında gözaltına alınan 7 polisten 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
- DHA
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 polisten 6'sı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, bir polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi savcıya ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından polislerden 6'sı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Bir polis de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polislerin, suikastı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ilişkide olduğu kişiler olduğu ve FETÖ bağlantıları olduğu gerekçesiyle mahkemeye sevk edildikleri belirtildi.
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