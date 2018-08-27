Rus devlet şirketi Rostec, kara araçlarına ve üniformalara uygulanacak kamuflaj yeniliğini açıkladı
Kamuflaj ilk olarak, çevreye bağlı olarak renk değiştirmeyi amaçlayan muharebe araçları için geliştirildi. Artık tekstil endüstrisinde de bu teknoloji kullanılabilmekte.
Devlet kurumunun basın bültenine göre bukalemun gibi çevreye renk açısından uyum sağlayan saha kıyafetleri üretiliyor. Bu çalışmaya göre askerin kaskını kaplayan elektrik kontrollü malzeme, yakın çevreye bağlı olarak renk değiştirebilir.
Kaplama her yere kolayca uygulanabilir, ve saha koşullarında hızlı bir şekilde onarım yapılabilir.
Açıklamaya göre, sürekli kullanıldığında kamuflajın tükettiği enerji, enerji tasarruflu ampullerden daha fazla değil. Kaplamanın kütlesi ise metrekare başına birkaç yüz gramla sınırlı.
(C4Defence)
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