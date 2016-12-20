Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rus heyet Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı.

  • AA
  • 4
  • 3
  • 1
  • 5
  • 3
  • 1
x

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyet, incelemelerini tamamlayarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı.

Sanat merkezinin giriş kapısından itibaren incelemelerde bulunan heyete, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından olay yeri inceleme ekipleri de eşlik etti.

Rus heyet, olay yeri incelemesi için Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne saat 14.00'te gelmişti. Heyettekilerin bir bölümü ise olay yerinden saat 15.15'te ayrılmıştı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Halep'te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Başbakan Yıldırım: Halep"te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA