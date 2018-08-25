Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Navalnıy gözaltına alındı
Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy gözaltına alındı.
- AA
Rus basınında çıkan haberlere göre Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Navalnıy'ın Moskova'da evinin önünde gözaltına alındığını duyurdu.
Navalnıy, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka 9 Eylül'de sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.