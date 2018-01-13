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Rus Ortodoks Kilisesi'nin çatısında çam ağacı çıktı

Erzurum'un Oltu ilçe merkezinde 93 harbi (1877-78) sonrası yaptırılan ve bakımsızlıktan viraneye dönen Rus Ortodoks Kilisesi'nin çatısında çam ağacı çıktı.

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Karabekir Mahallesi'nde '93 Harbi' olarak bilinen 1877 -78 Osmanlı- Rus Savaşı sırasında Oltu'nun işgal edilmesiyle Ruslar kilise yaptırdı. Ancak daha sonra kaderine terk edilen Oltu Kilisesi, define avcıları tarafından tahrip edildi. İç duvarları, tavan ve zemininde büyük hasar meydana gelen kilise, bakımsızlıktan viraneye döndü. Kilisenin giriş kapısı üzerinde ise çam ağacı büyüdü. Çam ağacını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bakımsızlık ve ilgisizlikten duvarların üzerinde de farklı ot ve çalılar yeşerdi.
 
Rus Kilisesi bir an önce restore edilmeyi ve sosyokültürel hayatımıza katılmayı beklerken, Oltu Rus Kilisesi restorasyon projesi 2017 yılı içerisinde Oltu Kaymakamlığı tarafından tamamlanarak. Kalkınma Bakanlığı’nın cazibe merkezleri programına sunuldu. Projenin 2018 yılı programına alınmayacağı belirtildi. Oltu Rus Kilisesi bakımsızlıktan duvarlarında çalılar çatısında çam ağacı çıktı. Kilisenin bahçesi ise berbat bir halde. Oltulu vatandaşlar ise Kilisenin bir an önce resterasyon çalışması yapılarak turizme kazandırılmasını istediler.

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