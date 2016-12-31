Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

2016’nın sonuna fazladan bir saniye daha eklenecek

Zamanı uyumlu hale getirmekten sorumlu olan Uluslararası Dünya Dönüş ve Referans Sistemleri Hizmeti’ne (IERS) ev sahipliği yapan Fransa’daki Paris Rasathanesi şöyle açıklıyor: “Bu fazladan saniye, veya sıçrama saniyesi, düzensiz halde olan ve Dünya’nın dönüşüyle belirlenen gökbilimsel zamanı, inanılmaz derecede kararlı olan ve 1967’den beri atomik saatlerle belirlenen Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) ile hizalamayı mümkün hale getiriyor.”