Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- İHA
Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 10.30'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye sahil botu eşlik etti. Rus savaş gemisi Ege denizine doğru yol aldı.
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