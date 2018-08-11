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Rus savaş gemisi ‘Orsk’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

  • İHA
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Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi ’Orsk’ sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.
Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı’nı seyrettikleri görüldü.

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