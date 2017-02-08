Rus uçağını düşürme talimatını FETÖ'cü albay verdi

Sputnik'in haberine göre, bir tv programında konuşan Rus uzman, İncirlik Üssü'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne şu ifadelerle işaret etti: "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin ardından Türk halkının NATO ile ilgili ne düşündüğü ortaya çıktı. Darbe girişimi hazırlıkları için İncirlik Üssü fiiliyatta Truva Atı görevi yaptı. Türkiye bu konuda bugün de tehlikeyi biliyor, görüyor. Fakat yakın zamanda Türkiye'nin NATO'dan ayrılacağını söylemek doğru olmaz."

‘TALİMATI GÜLENCİ ALBAY VERDİ'

Kurbanov, 24 Kasım 2015'te Suriye sınırında düşürülen Su-24 jetine ilişkin olaraksa şunları söyledi: "Türkiye'de Gülen örgütünün toplumda oluşturduğu paralel yapı, iktidar merkezine ulaştı. Burada örgüte ABD de önemli yardımda bulundu. Bu örgüt fiiliyatta CIA'in bir ajan ağı. On yıllardır devlete sızdılar. Fethullah Gülen'in ABD'de oturma izni almasına CIA ajanları yardımcı oldu. 24 Kasım'da Rus uçağını kim düşürdü, kim bu emri verdi?

Bu talimatı ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakan verdi. Bu talimatı İncirlik Üssünde nöbetçi olan bir albay verdi. Fiiliyatta da bu albay Fethullah Gülen'in adamıydı. Rusya ve Türkiye'nin arasını bozmaya çalıştılar."