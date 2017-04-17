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Rus uzman: Türkiye’deki referandum sonuçları meşru

'Adil seçimler için' adlı gözlemciler komitesinin üyesi Yaroslav Avilov Türkiye'deki anayasa referandumu sonucunun, İskoçya ve Brexit referandumlarının sonuçlarına benzediğini açıkladı.

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Bu gibi ana reformlar son zamanlarda toplumları eşit parçalara ayırdığını vurgulayan Avilov, destekçiler ve karşıtlar arasında ortaya çıkan çok yakın sonuçların referandum sonuçlarının meşruiyetini gösterdiğini kaydetti.
 
Avilov Türkiye’deki anayasa referandumu ile ilgili şöyle konuştu;
 
“Brexit ve İskoçya referandumlarının deneyimine göre bunun gibi  kilit reformlar toplumları eşit kısımlara bölüyor.  Ve onlara çok benzer olan Türkiye’de elde edilen sonuç  referandumun meşru olduğunu kanıtlıyor. Türkiye’nin  son yıllardaki  siyasi durumu istikrarsız koşullarındayken destekçilerin sayısı  % 70 ve fazlasını gösterseydi sonuçlara şüpheli diyebilirdik . Ama bu sonucun Türk vatandaşlarının gerçek iradesini yansıttığını düşünüyorum”
 
Avilov, "Adil seçimler için" komitesinin Türkiye'ye gözlemci göndermediğini ama uzmanlarının referandumu uzaktan takip ettiğini kaydetti.
 

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