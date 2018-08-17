Rus vekil: Batı, Erdoğan’ın direncini kırmaya çalışıyor
Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Batı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ‘çok büyük bir oyun’ oynadığını ve Türk lideri devirmeye, ya da direncini kırmaya çalıştığını söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Washington'dan yapılan öfkeli saldırıya ve dünyanın liberal medya kaynaklarının Erdoğan'a karşı yürüttüğü en az bu kadar öfkeli kampanyaya bakılacak olursa çok büyük bir oyun oynanıyor. Erdoğan'ı devirmeye ya da direncini kırmaya çalışıyorlar. dedi. (Sputnik)
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