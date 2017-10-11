Rus yazar Molotov: ABD, Erdoğan'ın bağımsızlığından rahatsız oluyor

ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz, FETÖ bağlantıları ortaya çıkınca gözaltına alındı. FETÖ soruşturmasının derinleştirilmesinden sonra iki ülke arasında ilişkiler gerildi ve karşılıklı olarak vizeler askıya alındı. Türkiye ile ABD arasında yaşanan bu siyasi kriz, RT köşe yazarı İgor Molotov tarafından değerlendirildi.

AMERİKA NEDEN RAHATSIZ

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlib operasyonunu işaret eden Rus yazar, Türkiye'nin artık elini masaya vurduğunu ve Ortadoğu'da temel güç haline geldiğini belirtti. İgor Molotov bu gelişmelerin yanında, Türkiye ile Rusya arasındaki askeri yakınlaşmanın da Amerika'yı ciddi bir şekilde rahatsız ettiğini belirtti.

"ÖZENLİ PUTİN, GÜÇ DOLU ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye de değinen İgor Molotov, "Her iki lider Ortadoğu'nun yeni tarihini açtı. Bu tablonun seyrine doyum olmazdı: özenli Putin ve güç dolu Erdoğan." ifadelerini kullandı.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA ABD VAR

Rus yazar Molotov, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Darbe girişiminin arkasında ABD'nin durduğu uzun zamandır ifade ediliyor.

ERDOĞAN'IN BAĞIMSIZLIĞI

Washington, Erdoğan'ın bağımsızlığından ve Rusya'yla askeri ve siyasi ittifaktan büyük rahatsızlık duyuyor. ABD ve Avrupa'da, Erdoğan'ın devrilmesi lehine enformasyon desteği hazırlığı yapıldı. Batı gazetecilerinin Erdoğan için kullandığı sıfatlar ise gazetecilik etiğinin dışına taşıyordu. Bunun özel girişim olduğunu söylemenin hiçbir anlamı yok. Türk liderine karşı amaçlı bir saldırı yürütüldü."