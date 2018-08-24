Rus yetkili: Türkiye'yle tam kapsamlı askeri-teknik işbirliğine hazırız
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin talep etmesi halinde tam kapsamlı askeri-teknik işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Şugayev, "Türk tarafından Rus sistemlerine, hava komplekslerine yönelik bir talep gelirse, bunu gözden geçirmeye hazırız. S-400 füze savunma sistemlerine olumlu tepki verdiğimiz ve anlaşma imzaladığımız gibi, Türkiye ile tam kapsamlı askeri-teknik işbirliğine hazırız" dedi.
Rus yetkili, Türkiye'nin Rus savaş uçakları almak için henüz bir talepte bulunmadığını sözlerine ekledi
(Sputnik)
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