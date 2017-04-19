Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan ağır ceza mahkemesi başkanı gözaltına alındı

İstanbul'da rüşvet alırken suçüstü yakalanan ağır ceza mahkemesi başkanı gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. rüşvet alırken suçüstü yapıldı. Sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 100 bin TL rüşvet isteyen hakim H.A, paranın Pendik'te avukat olan S.B'nin bürosuna getirilmesini istedi. Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları F.İ., Pendik'teki avukatlık bürosuna getirdi. F.İ'nin binaya girmesinin ardından hakim H.A. da binaya girdi. 1.5 saat sonra F.İ. binadan ayrılırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek hakim H.A. ve avukat S.B'ye suçüstü yaparak gözaltına aldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA