Rüşvet alırken yakalanan hakim adliyeye sevk edildi
Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi.
- İHA
Ayrıntılar birazdan...
Ayrıntılar birazdan...
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