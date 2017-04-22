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Rüşvet alırken yakalanan hakim adliyeye sevk edildi

Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi.

  • İHA
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