Rusya: ABD kırmızı çizgiyi aştı

Gotenev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımlara karşılık yanıt olarak “Suriye dahil, nükleer silahların ülke dışında konuşlandırılmasını” düşünmesi gerektiğini söyledi.

Gotenev, “Rusya üzerindeki baskı askeri alanda artacak. Bu konuda, Rusya’nın diğer ülkelere silah satışına yönelik engelleme girişimleri olduğunu görüyoruz. Amerikalıların şu an Rusya’dan silah alanlara yaptırım uygulamaktan bahsettiklerini görüyoruz. Rusya, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın askıya alınması gerektiğini söyleyen bazı uzmanların söylediklerine kulak vererek, ABD örneğini takip etmeli ve ülke dışında nükleer taktik silahları kullanmalıdır. Silahların konuşlandırılabilecek ülkelerden birinin Suriye olmasını da imkansız olarak görmüyorum. Zira orada korunan bir hava üssümüz var” dedi.

Gotenev, ikinci bir adımın da silah ihracatının altınla yapıldığında hesapların şifreli para birimlerine aktarılabilmesinin olduğunu ve bu durumun “Çin, Hindistan ve diğer ülkelerin dikkatini çekebileceğini” söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın, yeni savunma bütçesinde Washington’un askeri harcamalara rekor miktarda ödenek ayırmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Ryabkov, ABD’yi ve Avrupa’lı müttefiklerini, Rusya sınırına yakın füze rampaları konuşlandırarak Orta ve Kısa Menzilli Füzeleri İmha Anlaşması’nı kasten ihlal etmekle suçladı.

“Hazır olmamız gerekirdi ve biz hazırız”

Gazeteye verdiği demeçte, Ryabkov, Rusya’nın ABD yaptırımlarına ‘bütün alanlarda cevap vermeye hazır olduğunu’ belirterek, “Siz gerçekten bir tane yaptırımla ve hatta 5 tanesiyle başa çıkamayacağımızı mı düşünüyorsunuz? Evet, bunun için hazır olmamız gerekirdi ve biz hazırız” açıklamasında bulundu.

Ryabkov, Putin’in sözünü anımsattığı açıklamasında, Rusya’nın askeri yollardan gelebilecek tüm saldırılara cevap verebileceğini ifade etti.

(Şarku'l Avsat)