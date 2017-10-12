Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rusya ABD’nin diplomatik personelini 300’ün altına düşürebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Georgy Borisenko Çarşamba günü RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya’daki diplomatik personel sayısını 300’ün altına düşürme ihtimallerinin devam ettiğini açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Temmuz ayında Moskova iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesinin ardından ABD’ye Rusya’da çalışan diplomatik ve teknik personel sayısını yüzde 60 azaltarak 455’e istemişti.
 
Moskova’nın ABD personelini tam olarak 455’e indirmesinin sebebi bu rakamın aynı zamanda ABD’deki Rus diplomatik personel sayısı olmasıydı. Öte yandan RIA’ya konuşan Borisenko bu rakamın içerisinde New York’taki Birleşmiş Milletler’de çalışan Rus vatandaşlarının da olduğunu belirtti ve bu hesaba göre Rusya’daki ABD personelinin toplam sayısının 300’e ve altına inmesi gerektiğini söyledi.
 
Borisenko’nun açıklamasının ardından ABD’nin Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Maria Olson “İlişkilerin bozulması iki tarafın da çıkarlarına hizmet etmiyor. İlişkilerdeki bu olumsuz gidişatın bir sona ulaşmış olmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çukurca'da üs bölgesine roketli saldırı

Çukurca'da üs bölgesine roketli saldırı

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA