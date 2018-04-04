Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daki temaslarının ardından Türkiye'den ayrıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için geldiği Ankara'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.
 
Rus lideri taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 17.08'de havalandı.
 
Putin'i Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip uğurladı.
 
Putin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılmıştı.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşen Putin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısına eş başkanlık etmiş ve Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yüzlerce İsrailli İbrahim Camii´ni bastı

Yüzlerce İsrailli İbrahim Camii´ni bastı

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

Böyle soyadı görülmedi

Böyle soyadı görülmedi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA