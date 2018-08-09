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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 13-14 Ağustos'ta Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu.

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