Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 13-14 Ağustos'ta Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu.
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