Rusya dünyanın en uzun menzilli füzesini test etti

Sarmat füzesinin ilk testi geçtiğimiz Aralık ayında yapılmıştı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, bu ayın başlarında mecliste yaptığı yıllık konuşma sırasında, Rusya'nın Sarmat füzesinin aktif test aşamasına başladığını duyurmuştu.

Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov yaptığı açıklamada, ulusal savunma endüstrisinin eskimiş Satan füzelerinin yerine geçmesi için gereken en yeni ICBM'leri (Sarmat) üretmeye hazır olduğunu söyledi . Ayrıca Sarmat'ların uçak gemilerini, destroyerleri ve kruvazörleri vurabileceğini kaydetti.

RS-28 Sarmat ağır kıtalararası füze sistemi

100 tonluk Sarmat füzesi, dünyanın her noktasına 10 ton yük ulaştırma yeteneğine sahip.

Sarmat ağır, sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füzedir. Sıvı yakıtla çalışan füze, en iyi enerji özelliklerinin ve maksimum atış ağırlığının elde edilmesini sağlıyor. Fırlatma denemeleri, füze modelinin silodan çıkışını sağlamak amacıyla yapılıyor. Füze, silodan çıkarken, kendi motorlarını kullanmıyor. Havan etkisiyle fırlatılıyor, yani siloya yerleştirilen sevk maddesi sayesinde.