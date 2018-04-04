Rusya, FETÖ elebaşı Gülen'in peşinde

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında Rusya’nın da artık FETÖ elebaşı Gülen'in peşinde olduğunu yazdı.

ABD PROJESİ

FETÖ elebaşının kaderi artık sadece Türkiye'ye yönelik olarak işlediği suçların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı değil. Neticede Türkiye'de orduya ve polise sızarak her türlükanunsuzluğu örgütlemesi ve hatta 15 Temmuz'da darbe yaptırmaya teşebbüs etmesi bile ABD açısından kabul edilebilir eylemlerdir. Çünkü FETÖ de PKK gibi bir Amerikan projesidir.

RUSYA DA PEŞİNDE

Ancak şimdi devrede bir de Rusya var. FETÖ'nün silahşorlarının Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine karışmış olmaları, Feto'ya ilişkin gelişmelere Rusya'yı da dahil etti. Artık bu adamın iadesi konusunun takipçisi sade biz değiliz. Devrede Rusya da var. Çünkü Karlov suikastı soruşturmasında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.