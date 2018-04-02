Rusya kıtalararası balistik füzelerini konuşlandırıldı Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergei Karakayev 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, kuvvetin Tagil ve Novosibirsk füze birimlerinin tamamen Yars (NATO çağrı adı: SS-29 Yars) kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) ile yeniden silahlandırıldığını kaydetti. Karakayev'e göre Irkutsk ve Yoshkar-Ola füze birimlerinin Yars konuşlandırması devam ederken, Bologoye ve Barnaul birimleri için süreç 2020'de başlayacak.