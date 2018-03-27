Rusya Sayıştay Başkanı: Stratejik hedefler için Putin'e 140 milyar dolar gerekiyor
Rusya Sayıştay Başkanı Tatiyana Golikova, Rusya’nın stratejik hedeflerine ulaşılması için önümüzdeki altı yıl için 8 trilyon rubleye (140 milyar dolar) ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
- AA
Golikova, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hedeflenen stratejik hedeflere ulaşılması için kapsamlı bir ek bütçe gerektiğini söyledi.
Söz konusu hedeflere ulaşılması için gereken miktara ilişkin farklı tahminler bulunduğunu belirten Golikova, “Ancak bizim tahminimiz, bu ek harcamalar için bütçenin önümüzdeki altı yıl için 8 trilyon rubleye daha ihtiyacı olduğu yönündedir.” dedi.
Putin, 1 Mart’ta Federal Meclis üyelerine yaptığı konuşmada, Rusya’da artan fakirlikle mücadele, eğitim, sağlık ve altyapıya da daha fazla bütçe ayırılması konusunda Bakanlar Kurulu’na talimat vermişti.
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