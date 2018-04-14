Rusya: Suriye hava savunması 71 seyir füzesini imha etti

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, Tomahawk'lar da dahil olmak üzere en az 103 seyir füzesine Suriye'ninhava savunma sistenlerinin ateşlendiğini söyledi.

Rudskoy, "Rusya Suriye'nin hava savunma sistemini tamamen restore etti ve son altı ay içinde bunu geliştirmeye devam ediyor" dedi.

Rus savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin S-125, S-200, 2K12 Kub ve Buk da dahil olmak üzere Rus yapımı hava savunma sistemlerinin füze saldırılarını bastırmak için kullandığını belirtildi.

ABD liderliğindeki operasyonun hedefleri arasında Şam dışındaki El-Dumayr askeri havaalanı vardı. Rusya, havaalanına yöneltilen 12 füzelerin de engellendiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada Rudskoy, Akdeniz'deki en az bir ABD Deniz Kuvvetleri savaş gemisi olduğunu doğruladı ve ABD B-1 bombardıman uçakları, İngiltere'nin Tornado avcı uçağının da operasyonda yer aldı ğını belirtti.