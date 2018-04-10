‘Rusya, Suriye’ye 40 adet Pantsir sistemi teslim etti’

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, "Suriye'ye son yıllarda 40 adet Pantsir-S1 hava savunma sistemi teslim edildi" dedi.

Kaynak, sistemlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olmadığı, satış anlaşması kapsamında Suriye'ye ihraç edildiğini kaydetti.

Pantsir-S1, uzun menzilli hava savunma sistemleri dahil askeri ve sivil tesisleri tüm modern ve geliştirilmekte olan saldırı araçlarına karşı koruma amacıyla kullanılıyor.

Pantsir-S1 ayrıca korunan tesisleri, kara ve deniz tehditlerine karşı koruma yeteneğine sahip.

(Sputnik)