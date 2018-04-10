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‘Rusya, Suriye’ye 40 adet Pantsir sistemi teslim etti’

Rusya’nın son yıllarda Suriye’ye 40 adet Pantsir-S1 hava savunma sistemini teslim ettiği belirtildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, "Suriye'ye son yıllarda 40 adet Pantsir-S1 hava savunma sistemi teslim edildi" dedi.
Kaynak, sistemlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olmadığı, satış anlaşması kapsamında Suriye'ye ihraç edildiğini kaydetti.
 
Pantsir-S1, uzun menzilli hava savunma sistemleri dahil askeri ve sivil tesisleri tüm modern ve geliştirilmekte olan saldırı araçlarına karşı koruma amacıyla kullanılıyor.
 
Pantsir-S1 ayrıca korunan tesisleri, kara ve deniz tehditlerine karşı koruma yeteneğine sahip.
 
(Sputnik)

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