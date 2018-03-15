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Rusya test fırlatışı için hazırladığı yeni Sarmat füzesinin görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni Sarmat balistik füzesinin test fırlatışına yönelik hazırlık görüntülerini yayınladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde ülkenin en yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ın test fırlatışı öncesindeki görüntüler yayınlandı.
 
İki dakikalık görüntüde füzenin balistik füze üretiminde uzman Kramaş fabrikası çalışanları tarafından fırlatma rampasına yüklendiği anı görülüyor.
 
 
NATO tarafından Şeytan-2 olarak nitelenen Sarmat füzesi 200 ton ağırlığında, 35 metre uzunluğunda ve 20’dan fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.  Füzenin en önemli özelliği ise hedefleri her açıdan vurmasını sağlayan uzun menzili. Füze, bu özelliği nedeniyle Güney Kutbu üzerinden dahi uçup hedefe ulaşabiliyor.
 
 
Füzenin ilk testi 2017 yılı sonunda başarıyla gerçekleşmişti.
 
(Sputnik)
 

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