Rusya'dan Fransa'ya sert 'Afrin' çıkışı: Taraflı ve çifte standartlı
Türkiye ve Suriye ile temas halindeyiz diyen Rusya, Fransa'ya Afrin konusunda tepki gösterdi. Rusya, Fransa'nın bu tutumun taraflı ve çifte standartlı olduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki eylemleri için, "ABD ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlama eksikliği gösteriyor" dedi.
Peskov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün 'temel' olduğu yönündeki görüşünü sürdürdüğünü söyledi.
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