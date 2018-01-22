Rusya'dan Fransa'ya sert 'Afrin' çıkışı: Taraflı ve çifte standartlı Türkiye ve Suriye ile temas halindeyiz diyen Rusya, Fransa'ya Afrin konusunda tepki gösterdi. Rusya, Fransa'nın bu tutumun taraflı ve çifte standartlı olduğunu açıkladı.