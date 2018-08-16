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Rusya, Türkiye'nin uzay ajansı atılımıyla ilgili iş birliği mesajı yayımladı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türkiye ile çeşitli sanayi alanlarında uzun süredir başarılı bir ortaklık yürüttüklerini belirterek, “Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde de iş birliğimizi güçlendirmeye açığız. Türkiye’nin bu alanda başarı sağlayacağından eminiz.” dedi.

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Kladov, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 2018’de açılacağını duyurduğu Türkiye Uzay Ajansı’na yönelik atılımları değerlendirdi.
 
Rosteh’in uzay sanayisi ve uzay keşfine yönelik yüksek teknolojilerin  geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini  belirten Kladov, “Rosteh ve alt kuruluşları tarafından üretilen motorlar, Soyuz  roketlerini yörüngeye oturtmaktadır. Pilotlar ve astronotlar için uzay giysileri  dahil olmak üzere yaşam destek üniteleri, dünya yüzeyinin uydulardan  görüntülenmesini sağlayan optikler ve son derece yüksek sıcaklıklara  dayanabilecek kompozit malzemeler üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’la birlikte başka  ülkeler için uzay araçlarının üretilip uzaya gönderildiğine işaret eden Kladov,  “Söz konusu çalışmalarımızda, birlikte çalıştığımız ülkelerden uzmanlara dünyanın  uzaktan incelenmesine ilişkin eğitimler de verilmektedir.” diye konuştu.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Malezyalı ilk kozmonot Şeyh  Muzaffer Şükür projesinde olduğu gibi farklı alanlarda destekler de  sağladıklarını vurgulayan Kladov, “Rosoboroneksport bugüne kadar aralarında  İngiltere, Almanya, İtalya, Çin, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin olduğu 14 farklı  ülkenin 30’dan fazla uydusunu bugüne kadar yörüngeye oturttu.” bilgisini  paylaştı.
 
Türkiye’nin uzay konusunda son dönemde attığı adımları memnuniyetle  karşıladıklarının altını çizen Kladov, şöyle konuştu: "Rosteh ve Türk ortakları arasında karşılıklı yarar sağlayan iş  birliği çeşitli sanayi alanlarında uzun süredir devam etmektedir. Türk  ortaklarımızın uzay sanayisini geliştirmeye yönelik arzusunu memnuniyetle  karşılıyoruz. Türkiye’nin bu alanda başarı sağlayacağından eminiz. Rusya uzay  sanayisinin geliştirilmesinde önemli bir deneyime sahiptir ve Türkiye Uzay  Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde bu alandaki iş birliğimizi  güçlendirmeye açığız."
 
Türkiye Uzay Ajansı için geri sayım
 
Türkiye’nin uzay sanayisi alanında güçlenmesi, uzay teknolojilerinde  bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için bu yıl içerisinde Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması bekleniyor.
 
Uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve  stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak ajans, ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek yapısıyla, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye'nin haklarını takip ederek diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu iş birliklerini  geliştirecek.
 
Rusya’da yüksek teknoloji sanayi ürünlerinin geliştirilmesi için  2007’de kurulan devlet şirketi Rosteh, Türkiye’de de yatırımları bulunan AvtoVaz  ve KamAZ gibi şirketlerin üst kuruluşu konumunda.

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