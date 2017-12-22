Rusya üç Voronezh Erken ihbar radarını servise soktu
Rusya’nın Voronezh erken ihbar radarlarının üçü Krasnoyarsk, Altay ve Orenburg bölgelerinde hizmete girdi. Bu gelişmeyle beraber görevdeki radar sayısı yediye yükselmiş oldu.
Söz konusu radarlar balistik füze tehdidini 6 bin km menzilden tespit edebiliyor. Rusya bu yeni nesil radarın geliştirilmesine 2005 yılında başlamıştı. İlk radar "Voronezh-M" 2009 yılında Leningrad Bölgesine konuşlanmıştı.
Radarlar prefabrik yapıları sayesinde kısa zamanda kurulabiliyor ve az kişiyle idare ediliyor. (C4Defence)
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