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Rusya üç Voronezh Erken ihbar radarını servise soktu

Rusya’nın Voronezh erken ihbar radarlarının üçü Krasnoyarsk, Altay ve Orenburg bölgelerinde hizmete girdi. Bu gelişmeyle beraber görevdeki radar sayısı yediye yükselmiş oldu.

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Söz konusu radarlar balistik füze tehdidini 6 bin km menzilden tespit edebiliyor.  Rusya bu yeni nesil radarın geliştirilmesine 2005 yılında başlamıştı. İlk radar  "Voronezh-M" 2009 yılında Leningrad Bölgesine konuşlanmıştı.

Radarlar prefabrik yapıları sayesinde kısa zamanda kurulabiliyor ve az kişiyle idare ediliyor. (C4Defence)

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