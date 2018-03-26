Rusya yeni nükleer silahlarına isim seçti

Son teknoloji nükleer enerjili seyir füzesinin adı yüzde 34,8 oyla “Burevestnik” olarak seçildi. Nükleer enerjili insansız sualtı aracı, yaklaşık yüzde 37 oyla "Poseidon" ismini alırken, yeni lazer silah sistemi yüzde 40,8 oyla “Peresvet” olarak adlandırıldı.
(C4Defence)
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