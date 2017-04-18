Başbakan Yardımcısı Şimşek: Rusya ile tüm sorunları görüştük, hızla çözüm üreteceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet, Rusya tarafından uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını ele almak üzere Rus yetkililerle bir araya geldi.

Aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu Şimşek başkanlığındaki Türk heyeti, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ve beraberindeki heyetle birlikte, uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını görüşmek üzere bugün başkent Moskova'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Şimşek, toplantı sonrasında sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Rusya ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Moskova'da verimli bir toplantı yaptık. Tüm sorunları görüştük. Mayıs başında tekrar görüşüp, hızla çözüm üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zeybekci eşlik etti

Şimşek’e Moskova ziyaretinde eşlik eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Twitter üzerinden, “Rusya ile ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeline ulaşması için Moskova'dayız.” değerlendirmesinde bulunarak, Rusya ile ikili ilişkileri geliştirmek üzere heyetlerin bir araya geldiğini belirtti.